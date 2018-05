12:13 · 10.05.2018 / atualizado às 12:32

Arthur foi decisivo na conquista do título estadual de 2018 pelo Ceará ( Foto: JL Rosa )

Não é de hoje que o atacante Arthur, do Ceará, vem despertando interesse de grandes clubes do País. Após sondagens de Flamengo, Atlético-MG e Grêmio, desta vez o Palmeiras estaria interessado no ingresso do jovem atleta de 20 anos, que vem sendo um dos principais destaques do time alvinegro neste início de temporada.

Hélio Cabral, pai do jogador, conversou na manhã desta quinta-feira (10) com a reportagem do Diário do Nordeste e disse que a possível negociação com o clube paulista será um bom negócio para o filho, caso venha a se concretizar. "O Palmeiras é um dos clubes mais estruturados do Brasil e vejo como um bom negócio para o Arthur", disse.

Embora more em Campina Grande, na Paraíba, Hélio Cabral disse que mantém contato diário com o filho, que se encontra em Alagoas para o confronto desta quinta-feira (10), contra o CRB/AL, pela Copa do Nordeste. "Converso todos os dias com ele e posso dizer que meu filho está tranquilo e focado em defender o Ceará. Todos os dias surgem notícias de interesse pelo seu futebol, mas por enquanto não chegou nada oficial. O Arthur está com a cabeça no lugar e neste momento está concentrado no Ceará", finalizou.