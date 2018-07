'Os dias passam, mas a dor é a mesma', diz Coutinho sobre eliminação do Brasil

12:26 · 11.07.2018 / atualizado às 12:32 por Folhapress

"Passaram alguns dias, mas a dor ainda é a mesma." Assim o meia Philippe Coutinho quebrou o silêncio e definiu o sentimento após a eliminação do Brasil da Copa do Mundo.

O jogador era um dos que ainda não haviam comentado a derrota por 2 a 1 contra a Bélgica nas quartas de final, depois que chegou ao Rio de Janeiro.

O atleta falou sobre a saída do Mundial em uma publicação no seu perfil do Instagram nesta quarta-feira (11). "Esse grupo merecia estar lá ainda por todo o trabalho, entrega e seriedade. Tenho muito orgulho de ter feito parte dessa seleção", disse.

O meia ainda agradeceu ao apoio da torcida verde e amarelo e afirmou que, no momento, quer pensar no futuro.

"Agradeço todo o apoio do povo brasileiro que acreditou e torceu pela gente desde o início e também por todas as mensagens positivas nesse momento. Agora é hora de sacudir a poeira e se fortalecer mentalmente para voltarmos mais fortes", afirmou.

Confira a mensagem do jogador: