Órgão propõe solução de segurança relacionada as torcidas organizadas

16:32 · 13.01.2017

Após seguidos episódios de violência registrados dentro dos estádios do Estado do Ceará, a situação definitivamente pede mudanças. Querendo reverter o quadro atual, a Coordenadoria de Juventude do Gabinete do Governador (Cojuv) traçou algumas medidas e desenhou parcerias visando solucionar os problemas envolvendo as torcidas organizadas.

Segundo o órgão, a principal solução é a setorização somada ao registro dos torcedores. De acordo com coordenador da Cojuv, David Barros, a ideia, válida a priori apenas para o Castelão, única Arena que dispõe da tecnologia necessária para tal, é mudar as organizadas de local além de limitar o acesso a esses setores. "Nós queremos descer as organizadas das arquibancadas superiores para as inferiores, especificamente as norte e sul. Para ter acesso a tais locais os torcedores terão que estar munidos com carteirinhas de um programa que iremos criar: o sócio-torcedor organizado", explicou.

"Ainda pelo Campeonato Cearense o espaço poderá ser compartilhado, porém a partir do Campeonato Brasileiro ele será exclusivo das organizadas e dos torcedores cadastrados", completou.

Para Barros, a medida facilita não só o monitoramento, mas também o acesso dos torcedores. O programa sócio-torcedor organizado será vital para tal plano, já que através dele todas as torcidas organizadas terão que passar por um processo de cadastro, como acontece com os planos de sócio-torcedor comuns, ofertados pelos clubes.