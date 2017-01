Orejuela e Sornoza chegam ao Rio e são recebidos pela torcida do Fluminense

11:10 · 03.01.2017 por Estadão Conteúdo

Ambos são presença constante na seleção do Equador ( Foto: Conmebol )

Dois primeiros jogadores contratados pelo Fluminense para a temporada 2017, Jefferson Orejuela e Junior Sornoza já estão no Rio. Os meio-campistas equatorianos desembarcaram na manhã desta terça-feira no Aeroporto Internacional do Galeão e foram recebidos com festa por um grupo de torcedores presente ao local.

Orejuela e Sornoza se destacaram no ano passado, na campanha que rendeu ao equatoriano Independiente del Valle, o vice-campeonato da Copa Libertadores. Assim, o Fluminense acertou há algum tempo a contratação de ambos, que continuaram no clube equatoriano. Além disso, ambos são presença constante na seleção do país.

Agora no Fluminense, o volante Orejuela, de 23 anos, exibiu empolgação na sua chegada ao clube. "Ganhar títulos. Esse é o meu objetivo com o Fluminense. Primeiro vou batalhar pelo meu espaço e depois espero fazer o melhor por esse clube", afirmou.

"Chegamos com muita gana de seguir adiante e dar sequência ao que fizemos no Independiente. Temos uma linda oportunidade, em um clube gigante como o Fluminense e esperamos fazer o que sabemos para que a equipe chegue aos títulos", acrescentou o meia Sornoza, de 22 anos, que também já passou pelo mexicano Pachuca durante a sua carreira.

Após o desembarque, Orejuela e Sornoza seguiram para um hotel no Rio. Ele serão apresentados pelo Fluminense nesta quarta-feira, quando também ocorrerá o retorno do elenco, agora dirigido por Abel Braga, após o período de férias.