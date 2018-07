Operários da Fiat farão greve por causa de Cristiano Ronaldo

09:50 · 11.07.2018 / atualizado às 14:43 por Folhapress

Operários da montadora "Fiat", patrocinadora da Juventus, entrarão em greve no próximo domingo (15) devido à chegada do craque Cristiano Ronaldo, de 33 anos, ao clube italiano. Em um comunicado, os trabalhadores mostraram descontentamento com a contratação milionária.

"É inaceitável que os trabalhadores continuem a fazer sacrifícios econômicos, enquanto a companhia gasta milhões de euros num jogador. Eles dizem às famílias para apertarem cada vez mais o cinto e eles decidem investir tanto dinheiro num jogador", disse o o USB (Unione Sindacale di Base) em nota.

"A companhia deveria colocar os interesses dos seus empregados em primeiro lugar. Se isso não acontece, é porque eles preferem o mundo do futebol, entretenimento do que tudo o resto", completou o sindicato, que prevê a greve na fábrica de Melfi das 22h do domingo até as 18h da próxima terça-feira (17).

A Juventus afirmou, por meio de nota, que pagará € 100 milhões (R$ 448 milhões) ao Real Madrid no período de dois anos pelo jogador português. Há ainda o valor destinado ao mecanismo de solidariedade previsto pela Fifa e outros encargos, que somam € 12 milhões (R$ 53,7 milhões).

Cristiano Ronaldo, que terá contrato de quatro temporadas, vai receber € 30 milhões por ano (R$ 134,4 milhões/ano) pelo acordo.

Assista ao vídeo de despedida de Cristiano Ronaldo do Real Madrid:

Confira o anúncio da transferência de CR7 por Real Madrid e Juventus: