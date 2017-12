Ônibus do Independiente chega ao Maracanã com janelas quebradas

21:15 · 13.12.2017

Policiais militares foram obrigados na noite desta quarta (13) a lançar bombas de efeito moral e spray de pimenta para conter confrontos entre torcedores do Flamengo e do Indepediente, da Argentina.

Mais tarde, os dois times decidem o título da Copa Sul-Americana.

Vários brigas foram registrados nos arredores do Maracanã. Pelo menos dois ônibus com torcedores argentino tiveram as janelas quebradas.

Os jogadores do Independiente sofreram também para chegar no estádio. Apesar da escolta da polícia, o ônibus teve janelas quebradas pelos flamenguistas. Pedras foram lançadas na saída da delegação do hotel e na chegada ao estádio.

A polícia teve que lançar spray de pimenta para conter os ânimos nos arredores do Maracanã. Assustados, os atletas desceram do ônibus com a mão no rosto.

Foguetório

A confusão entre torcedores dos dois clubes teve início na noite de terça (12), quando centenas de flamenguistas promoveram um foguetório em frente ao hotel da delegação argentina.

Em Copacabana, na zona sul, cerca de 2 mil torcedores fizeram um foguetório em frente a outro hotel. Eles acreditavam que os jogadores do time argentino estavam lá.

Segundo a Polícia Civil, 51 flamenguistas foram detidos no bairro. Todos foram liberados na manhã desta quarta.

Por causa do tumulto de terça, a Polícia Militar do Rio reforçou a segurança no Maracanã.

No total, mais de 500 PMs vão trabalhar dentro do estádio, além de 709 seguranças particulares.