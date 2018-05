Oficializado no Ceará, Éder Luís diz que a 'torcida pode esperar o máximo' dele

10:48 · 02.05.2018 / atualizado às 12:33

O Ceará oficializou na manhã desta quarta-feira (2) a contratação do atacante Éder Luís, ex-Vasco, que estava no Red Bull Brasil. Ele chega por empréstimo e terá contrato até o fim do ano.

O atleta de 33 anos já chega prometendo não medir esforços para que o Ceará conquiste seus objetivos e que a torcida volte a sorrir.

“Queria agradecer a esse clube que está abrindo as portas para mim. A expectativa, sem dúvida, é muito grande. Estar disputando a Série A com o Ceará será muito bom. Sei da força que esse time tem, principalmente, dentro de casa. O clube tem grandeza, pois tem uma torcida gigante e apaixonada. Sempre fui um atleta muito dedicado, que sempre procurou conquistas. O Campeonato Brasileiro é muito difícil, mas temos que sonhar grande. A torcida pode esperar o máximo de mim. Vou fazer de tudo para fazer esse torcedor feliz”, garantiu Éder.

Outro oficializado

Quem também recebeu aval oficial para se juntar ao elenco Alvinegro foi o atacante Hyuri, que vem por empréstimo do Atlético/MG. Ele já estava treinando em Porangabuçu desde a última semana e assinou o seu contrato.

Confira a ficha técnica completa do mais novo reforço do Ceará:

Éder Luís de Oliveira

Apelido: Éder Luís

Posição: atacante

Nascimento: 19/04/1985 (33 anos)

Naturalidade: Uberaba/MG

Altura: 1.69

Peso: 69 kg

Clubes: Atlético/MG, São Paulo/SP, Benfica (Portugal), Vasco/RJ, Al-Nasr (Emirados Árabes), Red Bull Brasil/SP e Ceará/CE.