"O rei sempre continuará sendo rei", diz Mbappé em resposta a Pelé

08:39 · 16.07.2018 / atualizado às 08:47 por FolhaPress

O atacante Kylian Mbappé respondeu mensagem de Pelé, que, depois de ver o jovem igualar mais um de seus recordes na final da Copa do Mundo de 2018 neste domingo (15), declarou que "teria que tirar a poeira das chuteiras".

"O rei sempre continuará sendo rei", escreveu o francês, justamente na resposta à mensagem que o ex-camisa 10 brasileiro publicou em suas redes sociais à tarde.

The king will always remain king 👑 — Kylian Mbappé (@KMbappe) 16 de julho de 2018

Mbappé fez história ao marcar o quarto gol da vitória da França por 4 a 2 sobre a Croácia na final do Mundial da Rússia. Aos 19 anos, o camisa 10 francês foi o jogador mais jovem a balançar as redes em uma final de Copa desde que Pelé, então com 17 anos, marcou duas vezes para o Brasil na vitória por 5 a 2 diante da Suécia na decisão de 1958.

O astro do Paris Saint-Germain, que ganhou o prêmio de revelação da Copa depois da final, já havia igualado outra marca do ídolo brasileiro nas oitavas de final contra a Argentina, tornando-se o primeiro desde Pelé a marcar dois gols em um jogo de mata-mata do Mundial.