O que diz a polícia sobre desaparecimento do ex-técnico do Ceará Marcelo Cabo

15:28 · 16.01.2017 / atualizado às 16:05

O delegado Kleyton Manoel, titular do Grupo Antissequestro da Deic de Goiânia, e o coronel Urzeda, da Polícia Militar de Goiás, concederam entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira (16) sobre o desaparecimento do ex-técnico do Ceará, e atualmente no Atlético-GO, Marcelo Cabo.

>Diretor do Atlético-GO diz que família de Cabo 'está desesperada'

A seguir, as principais falas das duas autoridades da polícia goiana à frente das investigações. No momento, algumas testemunhas (identidades preservadas pelo Deic), câmeras de segurança foram solicitadas e o trabalha ocorre em cima de várias hipóteses: de mau súbito a sequestro.

Delegado Kleyton Manoel, titular do Grupo Antissequestro da Deic

Testemunhas - "Não vamos divulgar por enquanto (as testemunhas ouvidas) para não atrapalhar as informação que possam levar ao paradeiro dele"

"Já ouvimos 3 funcionários do clube e pessoas próximas. Depois partiremos para vizinhos, porteiro do prédio"

Linha de investigação - "Não podemos desprezar nenhuma linha de investigação. Estamos ainda em um trabalho incipiente, inicial"

"Estamos rastreando cartões, verificando multas e se ele deixou a cidade de Goiânia”

"Já ouvimos algumas testemunhas, e vários policiais estão em campo neste momento"

Coronel Urzeda, da PM-GO

Perícia - "Vamos fazer uma perícia no apartamento. Vamos olhar as câmeras de segurança perto do prédio para ver se ele pegou alguém, se foi seguido por algum carro. Até agora, ele e o carro não foram vistos em lugar nenhum.”



"Ao sair por último, ele não levou carteira nem celular, o que indica que ele pode ter ido em algum lugar próximo. Levou só cartão”



"Ele saiu no carro dele e, desde então, não temos mais informações. Ele estava sozinho segundo imagens do circuito de segurança. A gente acha que ele saiu para ir a um local perto porque deixou o telefone carregando, carteira lá"

Desabafo - "Aqui não é uma roça. Não é o Rio, onde ele mora, mas tem estrutura. Aqui tem violência normal, do dia a dia, mas nada anormal. É uma coisa estranha"

Linha de investigação - "Os médicos do clube já ligaram para o Instituo Médico Legal, e nada. Pode ter acontecido qualquer coisa. Mal súbito, sequestro, qualquer coisa. Vamos trabalhar com todas as possibilidades."

"Marcelo não tem histórico de sumiços, surtos, depressão, nada disso. Não há indícios desse tipo de coisa. Já entramos em contato com a família para checar junto aos bancos se houve algum saque. Até o momento, nada consta""

"Ele é um cara que tem hábitos. Ou ele estava no Atlético-GO, ou na igreja ou no apartamento. A vida dele é uma rotina certinha por isso está nos estranhando muito. Ele não faz uso de drogas, não tem vida dupla. Esperamos que não tenha acontecido nada de ruim"