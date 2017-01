Novo jogador coral, Mota explica sua ida para o Ferroviário: 'começou com uma brincadeira'

10:04 · 20.01.2017

O atacante Mota ficou cerca de oito meses afastado do futebol ( Foto: Thiago Gadelha )

Após sair do Ceará, no final de 2013, o atacante Mota ficou cerca de oito meses afastado do futebol. A quebra da pausa, pouco compreendida por muitos torcedores, só veio depois de pedido do técnico Paulo César Gusmão, que na época comandava o Bragantino, em agosto de 2014. Segundo o jogador, o 'hiato' aconteceu muito por conta da decepção de não subir com o Vovô, ainda no ano anterior. "Eu achei melhor dar um tempo. Pra mim era um momento ideal para uma parada, pois não tínhamos conseguido o objetivo da temporada, que era o acesso", explica.

Com o fim de sua rápida passagem pelo Massa Bruta, Mota contou que pessoas acabaram o decepcionando dentro do mundo do futebol e que isso, aos poucos, foi minando a sua vontade de retornar aos gramados. "O futebol às vezes te decepciona, as pessoas te decepcionam, e aí você acaba achando que não tem mais porque continuar no futebol. Eu voltei, não pelo profissional Mota ou por dinheiro, foi pela amizade", pontua. Desmotivado, o atacante acabou ficando mais de dois anos longe dos gramados. Mesmo recebendo propostas, até de clubes do estado como foi o caso do Tiradentes, o atleta sempre preferiu permanecer longe dos holofotes.

A escolha pelo Ferroviário

Em sua apresentação no Tubarão da Barra, Mota contou como foram as negociações para seu retorno ao Ferrão. Segundo o atleta, as conversas não duraram mais de 10 minutos e tudo começou com uma brincadeira de seus amigos e família, que sempre pediram por sua volta para o futebol. "Foi uma brincadeira que começou com amigos e família. Todo mundo me pedia para voltar a jogar futebol, e eu falei brincando: 'se for pra voltar, como não vai ser no Ceará, vai ser no Ferroviário'. O Doutor Walmir (presidente) me perguntou rapidamente qual era a minha a situação e eu me coloquei à disposição do clube. Ele me pegou pela palavra e eu disse 'se o senhor quiser, eu me apresento e já começo a treinar'. Foi tudo muito rápido", conta.

O atleta reforça que não possuía mais vontade de retornar ao esporte, porém, já que aceitou o desafio do Tubarão, afirma que irá dar seu máximo pelo clube tricolor, que o revelou. Consciente e auto-crítico, o próprio atacante também afirmou que se perceber que seu rendimento está ruim, será o primeiro a se manifestar sobre. "Eu não tinha o objetivo de voltar a jogar profissionalmente. Mas, como eu já estou aqui, vou procurar dar meu máximo. Eu não venho para fazer mídia, vou trabalhar no dia a dia para corresponder dentro de campo e ajudar na melhor maneira possível. Se a partir de algum momento a diretoria, o professor (Marcelo Vilar), o torcedor ou, principalmente, eu achar que não estou correspondendo, eu paro. O Ferroviário não vai gastar nada com isso, não vai perder nada com isso", explica.

Salários

Após algumas especulações sobre quanto iria ganhar em seu retorno a Barra do Ceará, Mota esclareceu que sequer tratou de valores. O atacante deixou claro que nem mesmo sabe seu salário e que isso não foi discutido com o presidente do clube. "Eu não sei meu salário. Não discuti isso com o Doutor Walmir, quando tratei de voltar. Se o clube, amanhã, disser que irei ganhar um real, então meu salário vai ser um real", finaliza de foma bem-humorada.

Em seu próximo compromisso pelo Campeonato Cearense, o Ferroviário, líder do certame, encara o Guarani de Juazeiro, fora de casa. A partida acontece neste domingo (22), às 15:30h, no estádio Romeirão.