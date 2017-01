'Nossa meta é chegar na liderança do Cearense o mais rápido possível', declarou o goleiro Éverson

09:14 · 31.01.2017 por Vladimir Marques

Com a vitória no último domingo sobre o Guarany de Sobral por 2 a 1, pela 4ª rodada do Campeonato Cearense, o Ceará saltou da 8ª colocação para o 4º lugar. E para o jogo seguinte, a meta é alcançar a liderança do certame. O jogo contra o Tiradentes na quarta-feira, às 18h30 em jogo adiado da 1ª rodada do Campeonato Cearense vale a liderança da fase classificatória. Hoje em 4º lugar com 6 pontos, o Vovô assumirá a liderança caso vença o Tigre da PM, que hoje lidera o certame com 7 pontos. E o goleiro Éverson, garantiu que a meta do Ceará é chegar na liderança do certame o mais rápido possível, para dar tranquilidade ao trabalho desenvolvido.

"Com certeza a liderança é importante. O Ceará tem que entrar em todas as competições para liderar, para ser líder. Respeitamos todas as equipes, no Cearense essa frase é tem que prevalecer. Temos que buscar a liderança pois pode nos ajudar a decidir em casa no playoffs", declarou o goleiro, lembrando das vantagens de se decidir em casa nas fases seguintes caso o clube tenha a melhor campanha.

Éverson sabe que o Tiradentes faz um bom campeonato, por isso respeita a equipe do técnico Sérgio Alves. "È o jogo da busca da liderança. As duas equipes estão com jogos atrasados e quem vencer será o líder. Sabemos que o Tiradentes é uma equipe que está sendo bem treinada, bem trabalhada, com jogadores de qualidade, mas temos que buscar a vitória".