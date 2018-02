Nos acréscimos, Ceará vira diante do Londrina e se classifica na Copa do Brasil

21:32 · 21.02.2018 / atualizado às 23:35

O Ceará está classificado para enfrentar o Atlético/PR na terceira fase da Copa do Brasil. No Estádio do Café, na noite dessa quarta-feira (21), o Vovô venceu de virada o Londrina por 2 a 1, gols de Juninho e Arthur, ambos no 2º tempo. O tento do time mandante foi marcado por Carlos Henrique, ainda na primeira etapa. O Vovô abocanhou a cota de R$ 1,4 milhão pela classificação à fase seguinte.

Na próxima fase, em duelo de ida e volta, o Alvinegro terá pela frente o Atlético/PR. Primeiro duelo na Arena da Baixada e segundo enfrentamento na Arena Castelão. As datas e horários ainda serão definidos pela CBF.

Agora, a equipe de Chamusca já tem próximo compromisso no sábado (24), diante do Tiradentes, pelo Campeonato Cearense, que luta para permanecer na elite, às 19h, no Estádio Presidente Vargas. Como vem sendo adotado recentemente, o treinador alvinegro deverá mandar a campo uma formação alternativa em virtude da desgastante sequência de jogos desde o início da temporada.

Se quiser terminar na liderança do certame estadual, o Alvinegro precisará vencer o Tigre da PM por dois gols de diferença e torcer por um empate entre Ferroviário e Fortaleza.

Primeiro tempo

No Estádio do Café, a primeira chance de maior perigo foi realizada pelos donos da casa, quando o atacante Carlos Henrique limpou a marcação e finalizou de fora da área para passar raspando a trave direita de Everson. Dois minutos depois, uma grande jogada do Alvinegro. Pio acionou Élton, que fez excelente papel de pivô, que devolveu com um toquinho de calcanhar, para Pio penetrar na área e soltar o pé por cima da meta defendida pelo goleiro César.

O time de Marcelo Chamusca controlava as ações da partida quando foi punido ao ser vazado aos 25 minutos. Germano, conhecido da torcida alvinegra, escorou de cabeça, e Carlos Henrique finalizou na saída de Éverson. O atacante da equipe paranaense estava um pouco adiantado, portanto o gol foi irregular.

Aos 28, o Ceará teve mais uma oportunidade valiosa. Elton deu um toquinho para Wescley chegar finalizando, mas o arremate acabou saindo por cima. A chance era ótima para os cearenses. Ao longo da primeira etapa, embora tenha controlado o jogo, o Alvinegro de Porangabuçu pecava no último passe, faltava maior capricho no terço final para balançar as redes paranaenses.

E a pá de cal poderia ter vindo aos 41 minutos, quando Carlos Henrique tentou o passe por elevação, Richardson abriu muito os braços, e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Germano acabou tirando muito do goleiro e mandou para fora. O Vovô respirava aliviado.

Classificação nos acréscimos

A segunda etapa teve seu primeiro lance de maior perigo aos 7 minutos, quando Andrigo recebeu em profundidade pela esquerda, ganhou da marcação e quase descolou ótimo passe para Elton. Dois minutos depois, Juninho finalizou completamente errado na entrada da área. Mas o atleta seria peça fundamental na bola parada minutos mais tarde.

Aos 13 minutos, Juninho já colocou César para trabalhar. Dois minutos depois, Andrigo finalizou de esquerda para o arqueiro da equipe mandante espalmar em escanteio. Aí veio a redenção de Juninho. Aos 22, em ótima cobrança de falta, o atleta vindo do Bahia ainda acertou a trave antes de balançar as redes do Londrina. Só dava Vovô na segunda etapa.

Um minuto depois, Germano, que havia perdido pênalti na etapa inicial e levado cartão no lance que ocasionou o tento de empate alvinegro, cometeu falta por trás em Élton e foi expulso. O vilão da noite para o Londrina estava conhecido.

Nos minutos seguintes, o Estádio do Café viu um verdadeiro festival de chances perdidas pelo Alvinegro. Primeiro com Elton, depois com Felipe Azevedo se antecipando a marcação e raspando a trave de César por duas oportunidades.

Aos 34, Pio soltou um balaço que explodiu no peito de César. Cinco minutos depois, Felipe Azevedo desperdiçou mais uma chance valiosa. Recebeu dentro da área, equilibrado e finalizou mal.

Foi aí que brilhou a estrela do garoto Arthur. O menino da base alvinegra entrou aos 40 minutos da etapa derradeira e fez o gol da classificação do time cearense aos 48 minutos do 2º tempo, após cobrança de escanteio de Rafael Carioca. Agora, o garoto é o artilheiro alvinegro na temporada com cinco gols marcados.

A bola parada do Ceará, marca conhecida da equipe, foi decisiva em partida de amplo domínio do time de Marcelo Chamusca em solo paranaense. Agora é pensar no Atlético/PR, que superou o Tubarão em partida emocionante na Arena da Baixada por 5 a 4.