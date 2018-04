No reencontro com a torcida na Série D, Ferroviário fica no empate com o 4 de Julho

19:48 · 28.04.2018 / atualizado às 20:03

Após nove de anos de espera, o torcedor do Ferroviário pôde voltar a acompanhar uma partida da equipe pelo Campeonato Brasileiro como mandante. Disputando a Série D, o Ferrão ficou no empate com 4 de Julho/PI por 1 a 1, na tarde deste sábado (28), no Presidente Vargas (PV), para frustração dos 1.320 espectadores. O atacante Luis Soares até abriu o placar para o Tubarão no primeiro tempo, mas Ted Love descontou já na etapa final.

O resultado da 2ª rodada do Brasileirão deixa o Ferroviário na vice-liderança do grupo 4 com dois pontos somados, já que a equipe também empatou na estreia com o Cordino/MA. O próximo adversário da equipe é o Interporto/TO, no próximo domingo (5), às 16h, fora de casa.

Já o 4 de Julho/PI, com a vitória, desponta na liderança com 4 pontos somados, tendo vencido a primeira rodada. A equipe piauiense se prepara para enfrentar o Cordino/MA, no mesmo dia e horário que o Ferrão, mas em Piripiri, Piauí.

O grupo do Ferroviário na competição é composto por Interporto-TO, Cordino-MA e 4 de Julho-PI.

O jogo

No reencontro com a torcida coral, o Ferroviário entrou no PV buscando a primeira vitória na Série D. Os comandados de Maurílio Silva então atuaram com uma postura agressiva logo no início do confronto.

A pressão surte efeito logo aos 4, quando o centroavante Edson Cariús finaliza prensado e Leanderson quase inaugura o marcador com um chute da intermediária.

Melhor em campo, o Tubarão da Barra foi agraciado com um golaço quatro minutos depois. O atacante Luís Soares tabela com Esquerdinha, dribla o marcador, invade a área e finaliza para marcar um golaço, o primeiro do Ferroviário na competição.

Após o tento, o time cearense seguiu dominando as ações e desperdiçando chances de ampliar. Cariús, Janeudo e Esquerdinha protagonizaram lances de perigo, mas pecaram no arremate, enquanto o time piauiense encerrou os 45 minutos iniciais sem nenhuma finalização.

Na volta do intervalo, o IV de Julho voltou disposto a empatar a partida, enquanto o time coral, desligado, abdicou de atacar no segundo tempo. Com infiltrações em velocidade, o atacante Fabinho levava perigo para a meta de Diego, quase não acionado até então.

Quando a partida começava a ganhar toques de dramaticidade para os donos da casa, o técnico Maurílio Silva então mexeu no time e promoveu a entrada dos atacantes Vitinho e Juninho Quixadá..

A mudança de peças funciona e logo o Ferroviário voltar a pressionar. Aos 26, Juninho Quixadá é derrubado dentro da área, e o juiz assinala pênalti. Na cobrança, Janeudo bate fraco no centro do gol, e o goleiro Fábio Lima defende com tranquilidade.

O 4 de Julho então chega ao empate aos 40, com Ted Love, aproveitando bobeira do atacante Vitinho. Tudo igual no PV.

Regulamento

O Campeonato Brasileiro Série D será disputado por 68 clubes em seis fases de disputada. Na 1ª, as equipes são divididas em 17 grupos com quatro times cada. Nesta etapa, apenas o primeiros colocados e os 15 melhores segundos avançam. A competição segue com uma sequência de confrontos eliminatórios, divididos em cinco momentos, sendo confrontos de ida e volta. As equipes que alcançarem as semifinais conquistam vaga para a 3ª divisão do Brasileirão.

Vale ressaltar que o torneio é importante para o Ferroviário não só na atual temporada. Com a eliminação no hexagonal final do Campeonato Cearense 2018, o Ferrão perde a oportunidade de disputa da Copa do Brasil, Copa do Nordeste e uma possível permanência na Série D em 2019. O único modo de garantir mais competições no ano seguinte é conseguindo o acesso para a Série C do Brasileirão.

Ficha Técnica

Ferroviário 1x1 4 de Julho/PI

Competição: 2ª rodada do Campeonato Brasileiro Série D

Data: 28/04/2018

Horário: 16 horas

Local: Estádio Presidente Vargas (PV), em Fortaleza/CE

Árbitro: Reinaldo Silva de Santana/BA

Assistentes: Dijalma Silva Ferreira/BA e Paulo de Tarso Bregalda Gussen/BA

Gol: Luis Soares 08’/1º T (1-0); Ted Love 41’/2º T (1-1)

Público pagante: 1.249

Não pagante: 71

Público Total: 1320

Renda: R$ 23.670,00

Ferroviário: Diego; Lucas Mendes, Luiz Fernando, André Lima e Marcelo Bispo (Vitinho); Mazinho, Janeudo (Robson Simplício), Leanderson; Edson Cariús, Esquerdinha e Luis Soares (Juninho Quixadá). Técnico: Maurílio Silva

4 de Julho: Fabio Lima; Batata, Indio, Gilmar Bahia e Diguinho; Celio Carioca, Edinaldo (Dudu), Paulinho Mossoró (João Pedro) e Ted Love; Kleytinho (Chapinha) e Fabinho. Técnico: Jorge Pinheiro