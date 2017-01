'No clássico, responsabilidade de jogar bem é dividida', disse Anderson Uchôa, do Fortaleza

09:07 · 20.01.2017 por Ivan Bezerra

O volante Anderson Uchôa foi titular nos dois primeiros jogos do Fortaleza, o 2 a 2 com o Ferroviário e o 1 a 0 diante do Guarani de Juazeiro, pela Taça dos Campeões Cearenses.

"Podemos não ter dado uma grande exibição, mas o problema é o entrosamento. Vários jogadores chegaram nos dias 5 e até 7 de janeiro e não houve tempo para que pudéssemos assimiliar totalmente o que o professor Hemerson Maria nos passou, na prática", disse o jogador.

Anderson Uchôa disse que no clássico contra o Ceará, domingo próximo, às 18h15, na Arena Castelão, não existe um favoritismo maior para o adversário, pelo fato de o Alvinegro ter feito uma boa partida na estreia: "A responsabilidade de jogar bem no clássico é dividida, não é apenas para o Fortaleza. Tenho certeza que até o clássico, vamos trabalhar forte, para fazer uma grande partida e a torcida nos aplaudir", comentou o jogador, referindo-se ao fato de a torcida ter vaiado o time no último jogo, que foi a conquista da Taça dos Campeões Cearenses.

Com o centroavante Lúcio Flávio já regularizado, o técnico Hemerson Maria comanda o treino de apronto para o clássico-rei na tarde desta sexta-feira (20), no Pici, quando definirá a formação principal.