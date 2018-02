Neymar se machuca durante vitória do PSG contra o Olympique de Marselha

20:23 · 25.02.2018 / atualizado às 20:45 por Folhapress / Estadão Conteúdo

Neymar se lesionou, na tarde deste domingo (25), durante partida do seu time, Paris Saint-Germain, contra o Olympique de Marselha, pelo Campeonato Francês. O atacante brasileiro pisou em falso no gramado do estádio Parque dos Príncipes e sentiu o tornozelo em um lance no meio-campo. Chorando, ele deixou o jogo numa maca. Apesar do acidente, o time de Neymar ganhou a partida por 3 a 0.

A lesão do jogador preocupa, já que o PSG tem um jogo decisivo pela oitavas de finais contra o Real Madrid, na terça-feira 6 de março, pela Liga dos Campeões da Europa. Além disso, o atacante é o principal destaque da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia, que começa em junho deste ano.

O Paris Saint-Germain seguiu soberano na partida, com maior posse de bola e mais finalizações, o que não demorou para o time da casa abrir o placar. O primeiro gol saiu dos pés de Mbappé, que recebeu enfiada de Daniel Alves, cortou para o meio e bateu rasteiro de esquerda, no contrapé do goleiro Pelé. Foi o 10º gol do atacante francês no torneio.

Na sequência, o gol que ampliou a vantagem foi contra, de Rolando, que desviou para a própria meta o chute rasteiro de Neymar, completando bela jogada de Rabiot pela esquerda. O brasileiro saiu comemorando, mas o árbitro deu o gol contra.

Na etapa final, o time de Marselha continuou a utilizar a estratégia de pressionar a saída de bola do PSG, mas sem êxito. Com qualidade nos passes, a equipe da casa chegou ao terceiro gol aos 10 minutos após boa jogada de Neymar, que foi ao fundo na ponta esquerda e cruzou rasteiro para Cavani. O uruguaio dominou, girou e bateu forte balançar as redes e decretar a vitória.

O clima de preocupação tomou conta de todos quando Neymar torceu o tornozelo em disputa de bola, aos 31 minutos do segundo tempo. O brasileiro deixou o campo de maca, chorando muito. A equipe parisiense terminou a partida com um a menos, já que o técnico espanhol Unai Emery já havia feito as três substituições.

Otimista

Pouco após o final da partida, o técnico Unai Emery falou sobre a lesão de Neymar. O treinador confirmou uma torção no tornozelo, mas evita adiantar qualquer diagnóstico. "Os primeiros exames realizados no vestiário mostram uma torção, mas faremos mais exames para descobrir mais. Ele está mais quieto agora, e seremos pacientes antes de decidirmos [se Neymar joga na quarta-feira]", declarou Emery, referindo-se ao reencontro do PSG com o Olympique de Marselha, no meio de semana, desta vez pela Copa da França.

A preocupação em torno da contusão de Neymar se dá muito pelo momento da temporada, já que o PSG joga contra o Real Madrid no próximo dia 6, quando decide sua vida na Liga dos Campeões da Europa. "Sobre o jogo com o Real, não posso te responder hoje, mas quero acreditar que sim [estará disponível]", espera Emery. "Se eu tivesse que decidir hoje à noite, eu diria que a Neymar pode estar presente [contra o Real]. Faremos outros exames para ser mais precisos. Estamos otimistas."

Questionado sobre a formação do Paris Saint-Germain caso venha a atuar sem Neymar, Unai Emery argumentou a favor do estilo de jogo que escolheu para a equipe. "Trabalhamos em um 4-3-3 com todos os jogadores, seja com ou sem Neymar. A equipe se sente bem em relação ao seu sistema. Espero que [a lesão] não seja importante, mas há outros jogadores que querem ajudar o time, que querem ser bem-sucedidos. Estou ao mesmo tempo otimista com Neymar e também confiante em relação aos outros jogadores", declara o treinador.

Campeonato Francês

Com a 23ª vitória na competição, o Paris Saint-Germain aumenta ainda mais a sua vantagem em relação ao Monaco, o segundo colocado, que empatou com o Toulouse no último sábado. Agora são 14 pontos de diferença (71 a 57) e o título cada vez mais próximo. Para o time de Marselha, que se manteve na terceira posição, a distância é de 16 pontos.

Na 10ª rodada, o clássico aconteceu na casa do Olympique de Marselha, o estádio Velódrome, em Marselha. A partida terminou empatada em 2 a 2. Cavani salvou o Paris Saint-Germain da derrota com um golaço de falta no final em dia de expulsão de Neymar.

Em menos de uma semana, as duas equipes vão se enfrentar duas vezes. O próximo duelo será na quarta-feira 7 de março, pelas quartas de finais da Copa da França, novamente no estádio Parque dos Príncipes, em Paris. Como o torneio é disputado em jogo único, quem vencer avança às semifinais.

Antes de a bola rolar, a torcida do Paris Saint-Germain exibiu um mosaico com o personagem Goku, do desenho japonês Dragon Ball Z. Em seu entorno, estavam as seis “bolas de cristal”, que simbolizam as conquistas no Campeonato Francês. O time parisiense está muito perto de conquistar o seu sétimo título.