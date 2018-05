Neymar estaria negociando com o Real Madrid, diz site espanhol

14:11 · 09.05.2018

Publicação afirma que Neymar estaria tentando sair do PSG a qualquer custo por não ter se adaptado à vida na França ( Foto: reprodução/Instagram )

Fim de temporada na Europa, véspera de Copa do Mundo. Cresce a expectativa das meganegociações no futebol mundial e sempre ele está na pauta: Neymar. O craque brasileiro, que se recupera de lesão para jogar a Copa do Mundo, agora, aparece mais uma vez entre os desejos do Real Madrid para a temporada 2018-2019.

O site esportivo espanhol "AS" publicou nesta quarta-feira (9) que o atacante ex-Santos recebeu emissários madrilenhos em sua mansão, na cidade de Mangaratiba/RJ. O encontro, que deveria ser secreto, foi revelado por conta da presença de Vinícius Júnior, que publicou uma foto com Neymar.

Segundo a publicação, o brasileiro pode ser negociado pela bagatela de $ 260 milhões de euros, acima dos $ 222 milhões que o PSG pagou a Barcelona pelo atleta, o que configurou a maior transação da história do futebol.

Ainda de acordo com "AS", o brasileiro "Ronaldo Fenômeno" seria um dos participantes na negociação pela sua forte influência entre as duas partes envolvidas.