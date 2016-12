Neymar e Marinho dão show e time de Zico leva a melhor no Jogo das Estrelas

08:44 · 29.12.2016

Na noite dessa quarta-feira (28), no Maracanã, 58.382 torcedores acompanharam a 13ª edição do Jogo das Estrelas. Neymar e Marinho roubaram a cena e o time do craque Zico, organizador do evento, levou a melhor vencendo por 4 a 2. A partida foi marcada por homenagens às vítimas do acidente aéreo com a equipe da Chapecoense.

Fotos das vítimas do acidente aéreo com a Chapecoense foram exibidas antes do início do jogo beneficente. Zico, Roberto Dinamite, Alexandre Torres, Camilo e Edu Coimbra representando os maiores clubes cariocas, entraram com uma bandeira do time de catarinense.

Quando a bola rolou, a dupla Neymar e Marinho foram protagonistas, marcando dois gols cada, ajudaram o Time Vermelho - o do Galinho- a vencer o Time Branco. Fumagalli, Loco Abreu, Felipe Coimbra e Zico ampliaram o placar; Emerson Sheik duas vezes, João Paulo e Vitinho descontaram para a outra equipe.

