Neymar deseja sorte a Mbappé e Rakitic e lamenta não estar na final

14:28 · 13.07.2018 / atualizado às 14:30 por Folha Press

Neymar chorou após vitória do Brasil sobre a Costa Rica. ( Foto: AFP )

O atacante brasileiro Neymar disse estar feliz por Mbappé, da França, e Rakitic, da Croácia, que irão disputar a final da Copa da Rússia, neste domingo (15), ao meio-dia (de Brasília).

"Espero que vocês se divirtam muito no domingo, sem esquecer que é uma competição e que independente do resultado vocês já são campeões", afirmou Neymar em publicação no Instagram.

Mbappé é companheiro do camisa 10 no Paris Saint-Germain e Rakitic esteve ao seu lado quando jogava pelo Barcelona. "Não nego, gostaria de estar com um de vocês dentro de campo, mas nesta Copa não deu. Ficou para o Catar...", complementou.

Veja a postagem de Neymar em sua página.