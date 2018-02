Neymar decide operar para ir à Copa da Rússia

09:07 · 27.02.2018 / atualizado às 10:54 por Diário do Nordeste/Folhapress

A lesão de Neymar é pior do que imaginava. O atacante brasileiro decidiu passar por cirurgia para poder ir à Copa do Mundo da Rússia. A previsão é de que o astro do Paris Saint-Germain volte a jogar apenas em maio, um mês antes do Mundial, nas rodadas finais do Campeonato Francês e nas fases finais da Liga dos Campeões caso o clube avance. A informação foi divulgada no site Globoesporte.com.

Neymar vai colocar um pino na fissura sofrida no quinto metatarso do pé direito, durante a vitória do Paris Saint-Germain sobre o Olympique de Marselha por 3 a 0, no último domingo, pelo Campeonato Francês. A cirurgia, provavelmente, será feita no Brasil.

Assim, Neymar não enfrenta o Real Madrid no próximo dia 6 na partida de volta das oitavas de final do maior torneio de clubes do mundo. Na partida de ida, em Madri, derrota por 3 a 1. Para passar de fase, o time parisiense precisa vencer por 2 a 0 ou por três gols de diferença. Caso se repita o placar do Santiago Bernabéu, prorrogação.

TÉCNICO NEGA

Sobre a lesão de Neymar, Emery não confirmou se o brasileiro precisará passar por cirurgia.

"Falei com ele domingo [25] depois do jogo. É verdade que ontem [segunda-feira, 26] ele fez todos os exames com o médico, falei com o médico. As coisas não são decididas do nada, existe uma conversa com o médico, jogador, estafe do jogador. Para ter a melhor decisão em um assunto como esse precisamos ter paciência".

SELEÇÃO

Tite não contará com Neymar nos amistosos do próximo mês contra Rússia, 23, no estádio Luzhniki, palco da abertura da Copa do Mundo, em Moscou; e Alemanha, 27, no Olímpico de Berlim. A convocação para as duas partidas acontece na próxima sexta-feira (2), na sede da CBF.