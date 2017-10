Neymar, Coutinho e Marcelo são indicados à 'Bola de Ouro'

10:38 · 09.10.2017 / atualizado às 10:42 por Folhapress

O atacante Neymar, o meia-atacante Philippe Coutinho e o lateral Marcelo foram confirmados nesta segunda-feira (9) como indicados na lista de 30 nomes que a revista francesa "France Football" divulga ao longo desta manhã para a tradicional "Bola de Ouro", prêmio oferecido ao melhor jogador no ano.

Os três brasileiros apareceram nos 15 primeiros nomes divulgados pela publicação. Os outros 15 concorrentes serão revelados ainda nesta segunda (9).

Uma das metas traçadas por Neymar ao trocar o Barcelona pelo PSG é justamente se tornar o melhor jogador do mundo. Já Marcelo colhe os frutos de mais uma temporada de conquistas do Real Madrid. Philippe Coutinho, por sua vez, se destacou no Liverpool e chegou a ser cogitado pelo Barcelona.

A Bola de Ouro foi criada em 1956 para premiar o melhor jogador europeu. A partir de 1995, jogadores de outras nacionalidades que atuavam na Europa também passaram a disputar o prêmio, que já foi vencido cinco vezes por brasileiros: Ronaldinho, Kaká, Ronaldo (duas vezes) e Rivaldo.

Entre 2010 e 2015 o prêmio Bola de Ouro foi entregue em parceria com a Fifa, unificando as duas principais premiações. Porém, em 2016 a parceria foi desfeita e Cristiano Ronaldo foi o vencedor na honraria concedida pela France Football.

VEJA OS 15 PRIMEIROS INDICADOS:

Paulo Dybala (Juventus/ARG)

N'Golo Kanté (Chelsea/FRA)

Marcelo (Real Madrid/BRA)

Luka Modric (Real Madrid/CRO)

Neymar (PSG/BRA)

Luis Suarez (Barcelona/UrU)

Sergio Ramos (Real Madrid/ESP)

Jan Oblak (Atlético Madrid/ESL)

Philippe Coutinho (Liverpool/BRA)

Dries Mertens (Napoli/BEL)

Kevin De Bruyne (Manchester City/BEL)

Robert Lewandowski (Bayern Munich/POL)

David De Gea (Manchester United/ESP)

Harry Kane (Tottenham/ING)

Edin Dzeko (AS Roma/BOS)