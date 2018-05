Neymar chega à França na sexta e treina no final de semana no PSG

10:21 · 03.05.2018 por Folhapress

O Paris Saint-Germain já conta com treinamento de Neymar neste final de semana, em Paris. O jogador tem o desembarque na capital francesa confirmado para sexta-feira (4) de manhã.

O retorno do atacante brasileiro foi acertado para que possa iniciar treinamento com bola no clube. O tratamento da lesão no pé direito já é considerado no estágio final.

A volta foi uma determinação do PSG após avaliação do departamento médico do clube. O jogador estará acompanhado do preparador físico, Ricardo Rosa, e fisioterapeuta, Rafael Martini. Eles também são funcionários do PSG.

Com a presença em Paris, Neymar é esperado como torcedor na final da Copa da França, na próxima terça-feira (8), contra o Les Harbies, no estádio Saint-Denis.

A diretoria do clube também conta com a participação do atacante brasileiro no jantar de encerramento da temporada marcado para o próximo dia 14. O evento é considerado importante por receber também patrocinadores do clube

Há quase dois meses, Neymar realizou a cirurgia para a correção de fratura no quinto osso metatarso do pé direito. Desde então, o jogador tem realizado o trabalho de fisioterapia em sua casa em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

Amigos de Neymar relatam que o jogador está ansioso para voltar a atuar e com a intenção de participar do desfecho da temporada do PSG. O departamento médico do clube, no entanto, não assegura a participação.

A ausência na final da Copa do França é certa. Assim, restariam dois jogos para o PSG na temporada. Dia 12, diante do Rennes e 19 de maio, contra o Caen. Neste último, a expectativa de Neymar estar, ao menos, no banco de reservas é grande.

Já em relação à seleção brasileira, a presença de Neymar em toda a preparação para a Copa do Mundo é considerada certa. A delegação se apresentará na Granja Comary, no dia 21 de maio.