Nenê volta à final de Conferência da NBA depois de nove anos

Aos 35 anos, Nenê Hilário igualou seu maior feito na NBA nesta terça-feira (8) ao chegar à final da Conferência Oeste com o Houston Rockets. O pivô brasileiro foi coadjuvante da vitória do time texano sobre o Utah Jazz por 112 a 102, que teve Chris Paul como melhor jogador e cestinha com 41 pontos. A série fechou em 4-1 a favor dos texanos.

Nenê fez sua parte para ajudar a colocar os Rockets entre os quatro melhores da NBA. Na série contra os Jazz o pivô teve números discretos (média de 8,4 minutos, 3,2 pontos e 2,2 rebotes), mas foi importante no rodízio com o titular Clint Capela e funcionou como um 'tutor' do suíço de 23 anos. Segundo o técnico Mike D'Antoni, o brasileiro é a voz mais ouvida no vestiário de Houston.

Nesta terça, Paul comandou o triunfo dos Rockets com James Harden (18 pontos) e PJ Tucker (19 pts) como coadjuvantes. Pela franquia de Utah, Donovan Mitchell se destacou com 24 pontos e nove assistências. O jogo esteve equilibradíssimo, com o Jazz chegando a tirar 11 pontos de diferença e entrando no último quarto na frente, mas o Houston voltou à frente com show pessoal de Chris Paul e fechou a série.

Com a vitória, Nenê volta a uma final de Conferência nove anos após alcançá-la. Na temporada 2008-09, o Denver Nuggets de Nenê, Carmelo Anthony e Chauncey Billups venceu o Dallas Mavericks e carimbou lugar na final do Oeste pela primeira vez em 24 anos. Na decisão, porém, os Nuggets foram derrotados pelos Lakers por 4-2 -Kobe Bryant e cia. seriam campeões da NBA naquele ano.

De lá para cá, Nenê Hilário foi ao Washington Wizards em 2011/12 e ajudou o time da capital a se estabelecer entre os melhores do Leste, mas não voltou a figurar no mesmo nível de antes. No entanto, o brasileiro com carreira mais longa na NBA (selecionado em 2002 e último daquele draft a continuar na liga) agora volta ao topo, desta vez com os Rockets.