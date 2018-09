"Não adianta sair da zona agora e no fim do campeonato cair", diz volante Edinho, do Ceará

14:51 · 13.09.2018 / atualizado às 16:42

No clube desde julho, Edinho diz que se sente como se estivesse em casa desde a segunda semana que chegou ao Vovô. ( Foto: Ceará SC / Divulgação )

Titular na equipe do Ceará, que ocupa a 18ª colocação com 24 pontos na Série A do Brasileirão, o volante Edinho quer muito deixar a zona de rebaixamento, mas, para o jogador, é mais importante não cair para a Série B ao fim do campeonato.

Sem esconder o desejo de sair do Z4, o volante prefere manter os pés no chão. "Não adianta nada sair da zona de rebaixamento agora e no fim do campeonato acabar caindo, mas é claro que se sair (do Z4) diante do Vitória será bom", disse o camisa 5 do Vovô.

Um dos "homens de confiança" do técnico Lisca no meio-campo Alvinegro, Edinho trabalhou com o técnico quando os dois atuavam no Internacional/RS. Já conhecendo o treinador, o volante conhece seu jeito. "O Lisca fez um planejamento para jogarmos jogo a jogo".

Elogios de fora

Em sexto lugar em média de público das Séries A e B, com média de mais de 21 mil torcedores por jogo dentro de casa, a torcida do Ceará é assunto entre os jogadores das equipes adversárias. "A gente sempre tem um amigo que joga no outro time e, quando vamos jogar contra, eles falam da nossa torcida, que está sempre fazendo algo diferente", elogiou Edinho.

Sabendo que encontrará um adversário difícil, já que o Vitória também vem se recuperando na competição, - ocupa o 12º lugar com 29 pontos - o defensor Alvinegro pede apoio de sua torcida.

"Peço ao torcedor que venha (ao estádio) e tenha um pouco de paciência porque pode ser um jogo muito difícil, um jogo duro, mas que ele nos incetive do início ao fim porque nós vamos fazer o possível para fazermos um grande jogo", finalizou.

O Ceará recebe o Vitória/BA no sábado (15), às 16h, na Arena Castelão, pela 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.