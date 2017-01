Na luta contra a queda, Leicester só empata com o Middlesbrough no Inglês

12:17 · 02.01.2017 por Estadão Conteúdo

Jamie Vardy fez falta na última rodada do Campeonato Inglês ( Foto: AFP )

O Leicester segue lembrando muito pouco do time que na temporada passada surpreendeu o mundo ao conquistar o título do Campeonato Inglês. Apenas lutando para evitar o rebaixamento, o time não passou de um empate por 0 a 0 com o Middlesbrough, nesta segunda-feira, fora de casa, na abertura da 20ª rodada.

O resultado acabou sendo ruim para os dois times. O Leicester chegou aos 21 pontos, em 14º lugar. Assim, está duas posições à frente e com dois pontos a mais do que o Middlesbrough, sendo que ambos podem terminar a rodada ainda mais próximos da zona de descenso.

Atuando fora de casa, o Leicester sentiu a ausência de Jamie Vardy, o seu artilheiro, que cumpriu o terceiro e o último jogo de suspensão. Já o Middlesbrough teve maior domínio do duelo, mas viu seus jogadores de ataque, Álvaro Negredo, Gaston Ramírez e Adama Traoré, falharem nas finalizações. Assim, a partida terminou sem gols.

Leicester e Middlesbrough só voltarão a jogar pelo Campeonato Inglês em 14 de janeiro. Os atuais campeões vão receber o líder Chelsea, enquanto o Middlesbrough visitará o Watford. No próximo fim de semana, ambos terão compromissos pela Copa da Inglaterra. O Leicester vai pegar, fora de casa, o Everton, no sábado. Já o Middlesbrough medirá forças com o Sheffield Wednesday, como mandante, no domingo.