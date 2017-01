Na coletiva do UFC, Minotauro diz que três cearenses podem entrar no card em Fortaleza

12:45 · 17.01.2017 / atualizado às 13:33

No primeiro evento oficial do UFC Fight Night Fortaleza, que acontece dia 11 de março, no Centro de Formação Olímpica (CFO), o embaixador do UFC no Brasil, Rodrigo Minotauro, confirmou que a organização tenta inserir no card oficial do evento três lutadores cearenses: Rony Jason, Godofredo Pepey e Viviane Sucuri.

Minotauro, que já tinha confirmado a intenção de colocar os cearenses no card em entrevista exclusiva ao Diário do Nordeste publicada nesta terça-feira (17) , reafirmou novamente a pretensão de deixar a noite ainda mais cearense, mas também explicou os entraves que vem enfrentando:

"A gente quer com certeza trazer Rony Jason, Pepey e a Sucuri, que são atletas locais. Mas para casar a luta tem que estar com um cara pronto para casar a luta com eles, e é dificl casar lutas com atletas locais, por que muitas vezes eles estão machucados, não estão preparados. Estamos tendo essas dificuldade de casamento de lutas, mas nossa intenção é trazer esses três grandes nomes para a cidade. Mas esses três nomes estão bem possível de entrar", explica Minotauro.

Minotauro também descartou uma possível revanche entre Jason e Pepey, que fizeram uma das lutas principais do UFC Fortaleza - TUF Brasil Finale, que aconteceu em 2013 no Ginásio Paulo Sarasate. "Uma revanche dos dois não seria possível, seria uma luta deles com outros atletas, de preferência internacional", disparou.

Amor por Fortaleza

Minotauro também aproveito o momento para dizer o quanto que é simpático por Fortaleza. Ele elogiou a estrutura do CFO e da rede hoteleira da cidade. "Eu venho pra cá quase todos os fins de semana, sou praticante de kitesurf. Fortaleza é a minha capital favorita, cidade acolhedora, pessoas sempre com sorriso no rosto. A possibilidade (de novos eventos) aumenta. Não tinha essa estrutura toda, agora tem estrutura de treino, alojamento. Ginásio que todo atleta quer. A hotelaria da cidade é perfeita, tem estrutura para trazer grandes eventos. Fortaleza vai estar no radar do UFC.

O media day aconteceu nesta terça-feira (17) no local da luta. Victor Belfort e Kelvin Gastelum, que fazem a principal luta da noite, deram entrevista coletiva e fizeram a primeira encarada oficial do evento. Outra lutadora confirmada, a paraibana Bethe Corrêa, também falou sobre a luta em solo nordestino.

Veja entrevista de Minotauro

