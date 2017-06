Na busca por um '9', Palmeiras mostra interesse em Richarlison, do Fluminense

16:17 · 08.06.2017 por Folhapress

Richarlison foi revelado pelo América/MG e demorou a engrenar ao chegar na equipe carioca. Hoje, forma ataque letal ao lado do artilheiro Henrique Dourado ( Foto: Folhapress )

A ineficiência ofensiva neste início de Campeonato Brasileiro, além do pedido do técnico Cuca, obrigou o Palmeiras a retomar as observações sobre o mercado de atacantes. Uma das opções que mais agradam, segundo informações publicadas por diversos veículos de comunicação, é o de Richarlison, destaque do Fluminense.

Segundo pessoas ligadas à diretoria, o nome do jovem atacante tricolor tem sido monitorado nas últimas semanas. A chegada de um centroavante é analisada com cautela, com Cuca e diretoria a procura de um atleta de características específicas.

O treinador quer um atacante que misture força, velocidade e boa finalização, um perfil semelhante ao de Gabriel Jesus, hoje no Manchester City e com quem Cuca trabalhou na conquista do Brasileiro do ano passado.

Richarlison entrou em campo 25 vezes pelo Fluminense na temporada 2017 e anotou 11 gols. Somente no Campeonato Brasileiro, o atleta de 20 anos balançou as redes duas vezes.

A análise de mercado do Palmeiras transcende Richarlison. Outros nomes também são analisados para atender o desejo do técnico Cuca. Diego Tardelli conta com a aprovação da comissão técnica, mas a negociação é tratada como "impossível".

Cuca conta com apenas duas opções para a função mais ofensiva da equipe. Além do irregular Miguel Borja, desfalque na última quarta-feira (derrota por 1 a 0 para o Coritiba) pela convocação à seleção colombiana, o treinador também conta com Willian, que não embalou depois de assumir a titularidade.