Na arquibancada e no campo, Clássico-Rei foi repleto de emoções

21:50 · 22.01.2017 / atualizado às 21:55

Se o 1º Clássico-Rei de 2017 pudesse ser classificado em uma só palavra, ela seria emoção. No 1º tempo , os times criaram pouco, mas os 6 cartões amarelos representaram o jogo pegado.

Já no início da etapa final, com a expulsão do jogador Lelê, do Ceará, o volume de chances de gol aumentaram. Os ânimos se exaltaram, dentro e fora de campo, quando o Fortaleza abriu o placar.

No fim, o Leão ainda teve um jogador expulso. O Ceará tentou, mas nem chegou ao empate, nem conseguiu quebrar o tabu que chega agora a 6 partidas sem vitória.

