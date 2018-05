Morte de Senna completa 24 anos; piloto é reverenciado no Mundo

11:39 · 01.05.2018 por Folhapress

Fãs de automobilismo do Brasil e do mundo relembram o acidente fatal de Ayrton Senna nesta terça-feira (1º). Exatos 24 anos atrás, durante o Grande Prêmio de San Marino, o então piloto da Williams sofreu um grave acidente e morreu aos 33 anos.

Por aqui, a figura de Senna é celebrada todos os anos, por diversos segmentos. Em 2018, além dos tributos em todo o país, o tricampeão mundial de Fórmula 1 terá algumas homenagens diferentes organizadas pelo próprio Instituto Ayrton Senna. Uma delas, no cinema.

Em cerca de 70 cidades do Brasil, o espetáculo Ayrton Senna: o musical será exibido nas telas de cinemas. O filme é resultado de um projeto que gravou -com a ajuda de drones, gruas e efeitos de slowmotion- a peça exibida em São Paulo. Parte da renda das exibições será revertida à entidade criada pelo tricampeão.

"Este projeto do musical sobre o Ayrton Senna tem sido recebido de forma incrível e agora vamos ter a oportunidade de compartilhar com fãs em diversos pontos do Brasil a emoção desta história. Com certeza será um momento especial para os fãs do Ayrton", diz Bianca Senna, sobrinha do piloto e diretora de branding do instituto.

O musical também será apresentado no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo, em uma sessão às 17h. A montagem, estrelada por Hugo Bonemer, tem texto e músicas de Claudio Lins e Cristiano Gualda. A direção é de Renato Rocha.

"Quisemos contar a história de uma pessoa comum que virou um herói nacional. E o Ayrton era isso, uma pessoa com dúvidas, medos, mas também inspiradora, que corria muito atrás dos seus sonhos e chegou no topo", conta Lins. A peça, com 2h20 de duração, será exibida até o dia 3 de junho em São Paulo, e tem classificação etária livre. Os preços dos ingressos vão de R$ 25 a R$ 100.

CAMPANHA

Como parte da programação oficial, o instituto que leva o nome do tricampeão de Fórmula 1 ainda escolheu o 1º de maio para lançar a campanha #MeuEducadorMeuIdolo. A ideia, segundo Bianca Senna, é dar destaque ao trabalho de professores na educação infantil.

"Assim como Ayrton Senna, o educador brasileiro tem que ser considerado um ídolo nacional, afinal, a educação é a chave para um mundo de oportunidades para todos. É nesse sentido que nós trabalhamos há 23 anos, colocando em prática diariamente o maior sonho do Ayrton. Queremos mostrar esse poder da educação na campanha e chamar a atenção da sociedade para que cada vez mais pessoas se engajem nessa causa fundamental ao Brasil", afirma.

No vídeo que marca a primeira fase da campanha, alunos e professores de escolas da cidade de Atibaia (SP), beneficiados pelo instituto, cantam o Tema da Vitória, música que acompanhava as vitórias de Ayrton Senna na Fórmula 1 durante as transmissões da Rede Globo, e que até hoje embalam vitórias de brasileiros na categoria.

A segunda fase da campanha deverá ser lançada no segundo semestre de 2018 com o mesmo tema.

MAIS HOMENAGENS

Na Fórmula 1, a figura de Senna deverá ser lembrada por pilotos, ex-pilotos, equipes e pelos próprios canais oficiais da categoria. O túmulo do piloto no Cemitério do Morumbi, em São Paulo, também costuma ser destino de visitação de fãs.