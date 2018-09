Morre Isaque Souza, promessa do sub-14 do Vasco

18:03 · 13.09.2018 / atualizado às 18:21

Na equipe Cruz Maltina desde o ano passado, Isaque era uma das promessas vascaínas. ( Foto: CR Vasco / Divulgação )

Promessa da base do Vasco da Grama, Isaque Souza, de 14 anos, faleceu nesta quinta-feita (13). Diagnosticado em julho deste ano, o jovem lutava contra um câncer ósseo.

No clube Cruz Maltino desde o ano passado, o garoto do sub-14 veio a óbito nesta manhã. Após passar mal em sua casa, Isaque foi levado ao Instituto Nacional do Câncer (INCA), mas não resistiu.

Ao saberem da triste notícia, amigos do garoto prestaram homanegens em suas redes sociais.

O anúncio oficial da morte de Isaque foi feito pelo Vasco, através de sua página no Twitter.

Infelizmente o guerreiro Isaque nos deixou.

Desejamos muita força aos amigos e familiares neste momento. https://t.co/ocvzYUyvwU — #Vasco120 (@VascodaGama) 13 de setembro de 2018

Diagnosticado com câncer ósseo em julho, o menino de 14 anos recebeu apoio de familiares, amigos e clubes como Flamengo e Fluminense também chegaram a mandar mensagem de apoio.

No Twitter, o Flamengo lamentou o falecimento de Isaque, que teve passagem pelo clube rubro-negro.