Morre ex-treinador de futebol Carlos Alberto Silva, aos 77 anos

10:09 · 20.01.2017

Carlos Alberto Silva marcou época no futebol, conquistando títulos por onde passou ( Foto: Bugre Online )

Morreu, na madrugada desta sexta-feira (20) em Belo Horizonte, aos 77 anos, o ex-treinador de futebol Carlos Alberto Silva.

A causa da morte ainda é desconhecida, mas, segundo familiares, em entrevista ao site Globoesporte.com , o ex-profissional do futebol havia passado por uma cirurgia cardíaca recentemente.

Carlos Alberto Silva foi campeão brasileiro comandando o Guarani de Campinas em 1978. Posteriormente, treinou grandes clubes do Brasil, como Atlético-MG, Cruzeiro, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos e América-MG. No exterior, destacou-se no Porto, onde foi bicampeão português, em 1992 e 1993. Também foi campeão japonês no Yomiuri Kawasaki.

O treinador também comandou a Seleção Brasileira, onde conquistou medalha de prata na Olimpíada de Seul (1988) e ouro no Pan-Americano de Indianápolis (1987).

Ele encerrou a carreira em 2005, quando passou a figurar no quadro de diretor de futebol do Atlético-MG.