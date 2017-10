Morre Edilson Sampaio, ex-presidente do Ferroviário

17:26 · 14.10.2017 / atualizado às 17:32

Morreu na madrugada deste sábado (14) o ex-presidente do Ferroviário nos anos 1992 e 1993, Edilson Sampaio, mais conhecido por todos do futebol como "Chumbinho".

Edilson faleceu em decorrência de um câncer e o seu corpo está sendo velado no complexo velatório Ethernus, na Rua Padre Valdevino, no bairro Aldeota.

O Ferroviário Atlético Clube publicou nota em seu site oficial lamentando a morte do seu ex-presidente. Edilson Sampaio seguiu os passos do pai, Francisco Porfírio Sampaio, se tornando presidente do clube.

A Federação Cearense de Futebol através do seu presidente Mauro Carmélio em reconhecimento ao desportista coral Edilson Sampio, decretou luto oficial de três dias.

Um minuto de silêncio também será respeitado antes da bola rolar para o jogo da final do Brasileiro da Série C, entre Fortaleza e CSA.