Morre Dudé, ex-lateral-esquerdo do Fortaleza

12:28 · 04.02.2017 / atualizado às 12:41

Em nota oficial, o Fortaleza Esporte Clube anunciou o falecimento do ex-lateral-esquerdo Dudé. O ídolo tricolor morreu na última sexta-feira (3), após complicações de uma cirgurgia de transplante de fígado. O ex-jogador tinha 60 anos e lutava contra a hepatite. O corpo de Dudé está sendo velado na Funerária Ethernus e o sepultamento acontece às 15h, deste sábado (4), no cemitério Jardim Metropolitano.

Dudé passou por uma cirurgia de transplante de fígado na última terça-feira (31), porém na quinta o estado de saúde pós-cirúrgico piorou.

O ex-jogador e presidente da Associação de Garantia ao Atleta Profissional do Ceará (Agap-CE ) Celso Gavião acompanhou os últimos dias do amigo e lamentou profundamente o fato. "Jogamos juntos, era meu amigo, meu irmão. Foi um dos primeiros caras que me deram a mão, logo quando cheguei em Fortaleza", relembra Gavião.

Trajetória

Atleta do Leão durante as décadas de 1970 e 1980, o jogador foi formado nas categorias de base do Tricolor.

Dudé foi foi um dos principais laterais do Estado na época e integrou uma geração de atletas do quilate de Djalma, Lucinho e Da Costa. Segundo Celso Gavião, Dudé ainda teve passagens por Ceará, ABC (RN) e Treze (PB), entre outros clubes.

"O Fortaleza Esporte Clube envia as mais sinceras condolências a família e aos amigos de Dudé. Enviamos as nossas orações para o tranquilo encontro com o pai celestial", anunciou em nota o clube.