Monaco renova contrato do técnico Leonardo Jardim até 2020

16:35 · 07.06.2017 por Estadão Conteúdo

O técnico português encantou o mundo com sua equipe atuando de maneira ofensiva e conquistando resultados expressivos ( Foto: AFP )

O Monaco, atual campeão francês, anunciou nesta quarta-feira, através do seu site oficial, a extensão do contrato do treinador português Leonardo Jardim até 2020. A renovação foi anunciada um dia após o surgimento de especulações sobre propostas do futebol chinês para o técnico, de 42 anos, que comemorou a renovação do vínculo.

"A confiança que o clube deposita sempre foi essencial para mim. Me sinto parte do Monaco e do principado. Estou muito feliz em continuar meu trabalho no Monaco. As três temporadas foram excepcionais, coroadas pelo título da França em maio. Vamos trabalhar com a ambição de continuar esse projeto, com a mesma paixão que nos move desde o início. Estou confiante de que o futuro parece muito animador para o Monaco", ressaltou o técnico.

Jardim chegou ao clube em 2014 e encerrou o domínio do Paris Saint-Germain no Campeonato Francês. Em 114 partidas na competição - ao longo dos três anos -, ele ganhou 67 jogos, empatou 30 e perdeu 17, obtendo aproveitamento de 58,7%. Trata-se da melhor porcentagem para um técnico com pelo menos cem jogos no time monegasco. Com ele, o Monaco marcou 215 gols no Francês neste mesmo período.

Com 107 gols em toda a temporada 2016/2017, a equipe comandada poro Leonardo Jardim também brilhou no cenário europeu. Neste ano, o time chegou às semifinais da Liga dos Campeões da Europa, sendo derrotada nesta etapa da competição pela Juventus.

O vice-presidente do Monaco, Vadim Vasilyev, valorizou a permanência de Jardim à frente do clube e projetou a conquista de mais títulos nas próximas temporadas. "O projeto continua com Leonardo Jardim e estou muito feliz. É um dos melhores treinadores do futebol europeu e optou por continuar sua trajetória aqui, demonstrando toda nossa ambição. O trabalho que ele tem feito desde a sua chegada é elogiável, o título da França é a perfeita ilustração. Mas temos o desejo em comum de continuar a desenvolver o projeto do clube", enfatizou o dirigente monegasco.