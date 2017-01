Moisés acerta com o Vila Nova; presidente goiano diz que proposta do Ceará foi 'irresponsável'

08:40 · 12.01.2017 / atualizado às 08:42

Presidente do Vila Nova não poupou críticas ao time cearense. ( Foto: Vila Nova )

Terminou a polêmica novela que envolveu o meia-atacante Moisés, o Vila Nova/GO e o Ceará Sporting Club. Nesta quarta-feira (11), o time goiano anunciou a renovação com o atleta, pretendido pelo Alvinegro de Porangabuçu.

Em entrevista coletiva, o presidente do Vila, Ecival Martins, não poupou críticas ao que chamou de 'assédio' que o jogador sofreu 'do futebol do Nordeste'.

"Foi uma proposta muito alta e irresponsável, pois o atleta tem vinculo com o clube. A equipe interessada não respeitou esse vínculo e assediou o jogador. Qualquer um de nós que receber uma proposta seis vezes maior do que está ganhando fica balançado. Sempre perguntei se ele queria ficar e isso ficou bem claro. A resposta que ele deu foi verdadeira tanto é que ele está aqui. E o assunto está superado dentro do clube."

Antes mesmo do desfecho da negociação, o presidente do Ceará, Robinson de Castro, confirmou que havia interesse do clube no atleta, mas considerou toda a movimentação natural, do ambiente do futebol. Sobre outras declarações do presidente do Vila Nova, ele não entrou em polêmica.

"Aqui nossos jogadores são assediados por vários clubes, e isso é natural. Jogador que se destaca é assediado. Jogador que está no Real Madrid é assediado, que está no São Paulo é assediado. Agora, claro, que aí tem que entrar em negociação o atleta com o clube, que existe um contrato que prevê uma multa. Às vezes o clube interessado pode, no lugar do jogador, fazer o pagamento da multa. Muitos clubes procuram atletas nossos, pedindo liberação com ônus, sem ônus, fazendo proposta, isso é natural no futebol. E a gente aceita ou não aceita", ponderou.

Robinson deu detalhes da negociação com o Vila Nova: "o clube também nos procurou algumas vezes e a gente disse que não teria condições de fazer nenhum tipo de pagamento sobre multa contratual e que, se não fosse possível, o jogador ficava lá, não teria problema nenhum. Nós estávamos sendo induzidos por uma situação posta pelos seus empresários para uma possível saída consensual", explicou.

O Ceará contratou, até o momento, 11 atletas para a temporada 2017. O time estreia contra o Maranguape, no próximo dia 18 (quarta-feira), no Estádio Domingão, em Horizonte.