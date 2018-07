Modric é eleito o melhor do mundial; Mbappé ganha como jogador revelação

14:39 · 15.07.2018 / atualizado às 14:55

A Croácia não levou o troféu de campeão mundial, mas foi do país que saiu o melhor da Copa do Mundo: Luka Modric. O meia foi escolhido pela Fifa como destaque do torneio em 2018 após o vice-campeonato mundial da seleção, que perdeu para a França por 4 a 2 na final, disputada neste domingo (15), no Estádio Luzhniki, em Moscou.

O croata leva a bola de ouro do mundial tendo marcado duas vezes na Copa, recuperado a bola 30 vezes, distribuíndo 368 passes e percorrido 63 Km. A premiação foi seguido pela belga Eden Hazard e o francês Antoine Griezmann.

Já na categoria revelação, o troféu é de Mbappé, que marcou quatro gols na Copa do Mundo. O atacante de 19 anos foi o mais jovem desde Pelé a marcar em uma final de Copa do Mundo.

Quem também saiu com prêmios individuais foram o belga Courtois e o atacante Harry Kane. O goleiro dos "Red Devills" levou a Luva de Ouro do mundial, enquanto o centroavante inglês ficou com a Chuteira da artilharia pelos seis gols marcados na Copa do Mundo 2018.

Como conjunto, a premiada foi a Espanha, escolhida como seleção Fair Play do mundial. A equipe espanhola foi eliminada nas oitavas de final para a Rússia, após uma disputa de pênalti.

Confira as premiações: