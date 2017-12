Modric desbanca Cristiano Ronaldo e é eleito o melhor jogador do Mundial

19:15 · 16.12.2017 por Estadão Conteúdo

O meia Luka Modric, do Real Madrid, foi eleito neste sábado o melhor jogador do Mundial de Clubes da Fifa, vencido pela equipe merengue após a vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio, em Abu Dabi. Autor do gol do título, Cristiano Ronaldo foi o segundo colocado no pódio, que foi completado pelo uruguaio Jonathan Urretaviscaya, do Pachuca, do México.

O croata Modric foi um dos destaques da final contra os gremistas, com desarmes e nas jogadas de criatividade no meio de campo, além de ter criado boas oportunidades de finalização. Na semifinal, brilhou diante do Al Jazira, deu passe para gol de Cristiano Ronaldo e ajudou o time a virar o placar e se garantir na final com um triunfo por 2 a 1, na última quarta-feira.

Depois da final, a Fifa também entregou o prêmio Fair Play ao Real Madrid, pela sua conduta de jogo limpo apresentada nas duas partidas que realizou neste Mundial. O troféu simbólico foi entregue ao capitão do time espanhol, o zagueiro Sérgio Ramos.

Ironicamente, o jogador tem um grande histórico de cartões vermelhos pelo time merengue. Vice-campeão do Mundial, o Grêmio não teve nenhum representante no pódio das premiações que foram entregues pela Fifa.