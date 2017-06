Ministro do Esporte visita o Centro de Formação Olímpica

15:00 · 07.06.2017

O ministro do Esporte, Leonardo Piccianni, realiza na manhã desta quinta (8), juntamente com o governador Camilo Santana, uma visita ao Centro de Formação Olímpica (CFO). Euler Barbosa, secretário de Esporte do Ceará, será o encarregado de recepcionar as duas autoridades.

A visita ao complexo esportivo ocorre após audiência realizada com o ministro, no dia 30 de maio, em Brasília. Na ocasião, foram debatidos maneiras de gestão do equipamento.

Euler Barbosa avalia o momento para mostrar o complexo esportivo bem como projetos da Sesporte. “A expectativa é que possamos angariar recursos suficientes para darmos um pontapé inicial no funcionamento do Centro de Formação Olímpica. Estamos precisando de subsídios para esses projetos e a vinda do ministro se encaixa perfeitamente neste aspecto”, afirma.

Técnicos do Governo do Ceará e do Ministério do Esporte serão acompanhados por Vitor Oliveira, responsável da administração do CFO, durante a visita pela estrutura do complexto esportivo.