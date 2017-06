Ministério Público da Espanha acusa Cristiano Ronaldo de sonegar R$ 52 milhões

10:33 · 13.06.2017 por Estadão Conteúdo

O Ministério Público da Espanha, por meio da procuradoria de Madri, apresentou denúncia contra o atacante Cristiano Ronaldo, acusado de fraudar 14,7 milhões de euros (aproximadamente R$ 52 milhões) em impostos.

Em comunicado divulgado nesta terça-feira, o órgão acusa o astro português de "quatro delitos contra a Receita cometidos entre os anos de 2011 e 2014", que supõe "uma fraude tributária de 14.768.897,40 euros".

A procuradoria considera que Cristiano Ronaldo utilizou "uma estrutura corporativa criada em 2010 para esconder do fisco as rendas oriundas dos direitos de imagem na Espanha, algo que supõe uma violação 'voluntária' e 'consciente' de suas obrigações ficais na Espanha".

Em um contrato assinado em junho de 2009, Cristiano teria simulado ceder seus direitos de imagem a uma empresa com sede nas Ilhas Virgens Britânicas e da qual era o único sócio. Esta empresa, por sua vez, cedeu os direitos a outra empresa com sede na Irlanda e com nome de Multisports&Image Management LTD que, de fato, se dedicou à gestão e exploração dos direitos de imagem do jogador.

A procuradoria espanhola considera que a primeira cessão "tinha como única finalidade a interposição de uma tela para ocultar" do fisco espanhol "a totalidade das receitas obtidas pelo denunciado pela exploração de sua imagem".

A procuradoria cita como jurisprudência o caso do argentino do Barcelona Lionel Messi, condenado a 21 meses de prisão por sonegar 4,16 milhões de euros (cerca de R$ 15 milhões) em direitos de imagem, entre 2007 e 2009, por meio de um esquema corporativo semelhante.