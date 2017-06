Milan se reforça com o português André Silva por R$ 140 milhões

13:08 · 12.06.2017 por Estadão Conteúdo

O Milan acertou mais uma contratação para a temporada 2017/2018 do futebol europeu. Nesta segunda-feira, o clube italiano acertou a chegada do atacante português André Silva, que estava no Porto e realizou exames médicos para assinar contrato com o seu novo clube.

Os detalhes financeiros da transação não foram revelados, mas as informações da imprensa europeia são de que o time italiano vai desembolsar 38 milhões de euros (aproximadamente R$ 140 milhões) para tirar André Silva do Porto. "Esta oportunidade foi uma agradável surpresa. Estar aqui é uma verdadeira conquista", afirmou André Silva, de 21 anos.

O atacante, que foi convocado para defender a seleção portuguesa na Copa das Confederações, marcou 21 gols em 44 partidas disputadas em todas as competições pelo Porto na última temporada. Ele também já marcou sete gols pela seleção portuguesa, sendo alvo de elogios de Cristiano Ronaldo.

Além dos elogios, André Silva também já foi comparado ao craque do Real Madrid e apontado como seu possível sucessor, o que ele vê como algo muito distante. "Tenho muito trabalho a fazer antes de considerar coisas como essa", declarou.

Antes de André Silva, o Milan já havia acertado outras três contratações para a próxima temporada, quando disputará a Liga Europa, além dos torneios nacionais. O clube se reforçou com o zagueiro argentino Mateo Musacchio, do Villarreal, o meio-campista marfinense Franck Kessie, da Atalanta, e o lateral-esquerdo suíço Ricardo Rodriguez, do Wolfsburg.