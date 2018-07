Mick Jagger volta a ser chamado de pé-frio

08:26 · 12.07.2018 por Folhapress

O cantor Mick Jagger voltou a sofrer com a fama de pé-frio nesta quarta-feira (11), após a derrota da Inglaterra para a Croácia.

Antes da partida, ele postou um vídeo feito em um dos camarotes do estádio Lujniki, em Moscou, dizendo "vai, Inglaterra". Após a vitória croata de virada por 2 a 1, muitos internautas brasileiros resolveram responder a seu post no Twitter, brincando com a tradição em Copas do Mundo de o cantor britânico não levar muita sorte para os times pelos quais escolhe torcer.