10:24 · 20.09.2018 / atualizado às 10:59

O time do Ceará atual lembra muito o passado, mais precisamente a equipe do ano de 2010, que tinha um forte setor defensivo e chegou a disputar liderança com o Corinthians na Série A, na época, antes da Copa do Mundo da África. Um dos personagens do "Trio de Ferro", que também era composto por Heleno e João Marcos, Michel acredita fielmente que o Vovô vá conseguir permanecer na elite do Brasileirão.

<Ceará: tradição defensiva no Brasileirão

"Eu sempre acreditei, mesmo na dificuldade. Sabia que seria difícil, até porque a tabela foi cruel no começo da competição", ressaltou o ex-camisa 5 do Alvinegro.

Como conselho, o ídolo da torcida Alvinegra diz que é preciso pensar jogo a jogo para que o time não perca o foco. "Cada partida é uma decisão. Não adianta ficar pensando em atingir a meta de 44 pontos. Tem que viver o momento", destacou.

Sem esconder sua admiração por Richardson, o ex-volante do Ceará acredita que o atual camisa 16 tem características parecidas com a dele. "Ele dá o sangue, veste a camisa, é muito parecido comigo. Acredito que já seja um ídolo", elogiou.

Jogando na mesma posição, Michel e Richardson têm histórias parecidas. Além da camisa do Vovô, os dois também tem outro time em comum no currículo, o Confiança/AL.

Saudade

Jogando atualmente pelo Iguatu, que disputa a Taça Fares Lopes, o volante admite sentir saudades de vestir a camisa do seu antigo clube. "Eu sinto saudades do Castelão, da torcida do Ceará. Vou ao Castelão torcer sempre que tenho oportunidade", contou. "Tenho um carinho pelo Ceará que sempre vai existir. Eu sair do Ceará, mas o Ceará não saiu de mim", finalizou.