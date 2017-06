México vence Honduras por 3 a 0 e fica mais próximo da Copa do Mundo

09:20 · 09.06.2017 por Estadão Conteúdo

Em jogo encerrado no início da madrugada desta sexta-feira (no horário de Brasília), o México venceu Honduras por 3 a 0, em casa, e ficou mais próximo de garantir uma vaga na Copa do Mundo de 2018. O resultado conquistado no mítico estádio Azteca fez a seleção mexicana chegar aos 13 pontos e disparar na liderança das Eliminatórias da Concacaf para o Mundial.

Os mexicanos abriram cinco pontos de vantagem sobre a Costa Rica vice-líder desta fase final do qualificatório, que em outro duelo terminado na madrugada desta sexta não passou de um empate por 0 a 0 com o Panamá, também atuando como mandante.

Alanís, de cabeça, abriu o placar na Cidade do México aos 34 minutos do primeiro tempo, antes de Lozano, aos 18, e Jimézes logo em seguida, aos 21 da etapa final, também balançarem as redes e decretarem o triunfo por 3 a 0.

Com a derrota fora de casa, a seleção hondurenha estacionou nos quatro pontos e ocupa a quinta posição deste estágio das Eliminatórias. Assim, segue fora da zona de classificação para a Copa. Apenas os três primeiros colocados desta fase asseguraram vaga direta ao Mundial, enquanto o quarto terá de disputar uma repescagem por um lugar na grande competição que será no próximo ano na Rússia.

O empate entre Costa Rica e Panamá acabou sendo bom para os Estados Unidos, que em outro duelo desta quinta rodada desta fase final das Eliminatórias da Concacaf venceu Trinidad e Tobago em Commerce City, no Colorado, por 2 a 0.

O triunfo foi conquistado com dois gols do jovem meia Christian Pulisic, de apenas 18 anos, e foram marcados no segundo tempo. E a vitória levou os norte-americanos ao terceiro lugar do qualificatório, com sete pontos, ultrapassando os panamenhos, que estão com seis pontos e agora ocupam a quarta posição. Trinidad e Tobago, por sua vez, segura a lanterna, com apenas três pontos.

Neste domingo, pela próxima rodada das Eliminatórias da Concacaf o México enfrenta os Estados Unidos, novamente atuando em casa. Já para terça-feira estão marcados os confrontos Panamá x Honduras e Costa Rica x Trinidad e Tobago no complemento desta sexta jornada do qualificatório.