México empata com Estados Unidos e fica mais perto da vaga na Copa do Mundo

08:44 · 12.06.2017 por Estadão Conteúdo

Líder da última fase das Eliminatórias da Concacaf para a Copa do Mundo de 2018, a seleção do México ficou um pouco mais perto da classificação para o torneio na Rússia ao arrancar um empate por 1 a 1 com os Estados Unidos, no Estádio Azteca, na Cidade do México, na noite de domingo.

Michael Bradley colocou a equipe visitante em vantagem com um chute de fora da área aos cinco minutos do primeiro tempo, encobrindo o goleiro Guillermo Ochoa, que estava adiantado. Mas Carlos Vela estabeleceu a igualdade no placar aos 22, concluindo um contragolpe da seleção mexicana ao cortar para o meio e finalizar de fora da área.

O duelo abriu a sexta das dez rodadas do hexagonal final da Concacaf e manteve o México invicto e na liderança com 16 pontos próximo da classificação para a Copa do Mundo. Após perder suas duas primeiras partidas na fase final das Eliminatórias, a seleção dos Estados Unidos ampliou a sua recuperação ao conseguir o empate fora de casa e chegar aos oito pontos, empatada com a Costa Rica, que leva vantagem no saldo de gols - 4 a 3 - e com uma partida a menos. O Panamá soma seis pontos, Honduras está com quatro e Trinidad Tobago acumula apenas três.

Os três primeiros se classificarão diretamente à Copa de 2018, e o quarto vai enfrentar um representante da Ásia em uma repescagem mundial. Nesta terça-feira, Panamá receberá Honduras e Costa Rica será mandante contra Trinidad e Tobago.

O México solicitou o adiantamento da partida para domingo porque vai participar da Copa das Confederações, na Rússia, com estreia marcada para o próximo domingo, diante de Portugal.