Mexicano que protagonizou 'pisão' em Neymar fecha com Villarreal, da Espanha

13:27 · 11.07.2018 por Folhapress

Miguel Layún marca Neymar em jogo válido pelas oitavas da Copa ( Foto: AFP )

O meia mexicano Miguel Layún está de casa nova. O jogador acertou transferência para o Villarreal, da Espanha, nesta quarta-feira (11). Layún ganhou projeção entre brasileiros durante a Copa do Mundo na Rússia ao protagonizar o 'pisão' em Neymar nas oitavas de final.

O jogador de 30 anos assinou um contrato de três anos com o time espanhol. Ele estava emprestado ao Sevilla, equipe onde atuou na última temporada. Em 2016, Layún foi comprado pelo Porto. A apresentação do jogador no Villarreal deve acontecer nos próximos dias.