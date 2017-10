Messi receberá bônus de R$ 333 milhões por renovação com Barcelona, diz jornal

18:30 · 12.10.2017 / atualizado às 18:33 por Folhapress

Messi receberá um salário de 500 mil libras mensais - equivalente a R$ 2 milhões - Foto: Juan Ruiz / AFP

Lionel Messi ainda não sentou com o Barcelona para assinar a sua renovação de contrato. Mas, de acordo com a imprensa internacional, o contrato está acertado, faltando apenas a assinatura do jogador. A novidade é um detalhe no acordo: um bônus para o argentino.

Segundo o jornal britânico "Daily Mail", Messi receberá um salário de 500 mil libras mensais (R$ 2 milhões) e um bônus de 80 milhões de libras (R$ 333 milhões) em seu novo contrato, que deve ser até 2021.

O jornal catalão "Ara" explica que o bônus recorde se dá por dois motivos: o Barcelona recebeu uma grande quantia pela venda de Neymar, o que inflacionou os salários de todos os seus jogadores, e de Messi ainda mais; o segundo é a venda dos naming rights do Camp Nou.

Os jornais espanhóis explicaram na última quarta (11) que o Barcelona espera receber 200 milhões de euros pela venda do nome de seu estádio, o que ajudaria a reforçar o local e ainda a pagar o novo contrato de Messi.