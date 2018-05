13:22 · 07.05.2018 por Folhapress

Messi e CR7 chegam à marca de mil gols somados por Barça e Real ( Foto: AFP )

Lionel Messi e Cristiano Ronaldo mostram por que se revezam no posto de melhor do mundo desde 2008. Somados os gols que os dois atacantes marcaram por Barcelona e Real Madrid, respectivamente, a dupla alcançou a contagem de 1000 gols.

O feito foi alcançado no domingo (6), após Messi e CR7 anotarem um gol cada no empate entre Barcelona x Real Madrid, 2 a 2, pelo Campeonato Espanhol.

A Uefa celebrou a marca. "Messi (551) + Cristiano Ronaldo (449) = 1000 gols para Barcelona/Real Madrid combinados", publicou a Uefa, que inseriu "emojis" com cara de espanto após o comentário.

Messi tem mais gols com a camisa do Barça do que Cristiano com a camisa do Real. No entanto, a média do português é superior.

O português tem 449 gols em 436 partidas disputadas pelo Real. Messi anotou 551 gols em 635 partidas pelo Barça.

Caso sejam contabilizados os gols da dupla por suas respectivas seleções, a contagem aumenta bastante. Somados os gols de jogos oficiais da seleção, o "time Messi/CR7" tem 1.264 gols.