Messi chorou 'como um bebê' após derrota na Copa América, diz preparador

12:17 · 14.09.2018 / atualizado às 12:18 por Folhapress

Final da Copa América foi a terceira derrota consecutiva da Argentina em decisões ( Foto: reprodução )

A derrota na final da Copa América Centenário de 2016 foi a mais dolorida para Lionel Messi. De acordo com Elvio Paolorosso, preparador do técnico Tatá Martino na época, o atacante ficou inconsolado horas depois da perda do título nos pênaltis para o Chile - atacante foi um dos que desperdiçou sua cobrança.

"O vestiário depois da derrota foi muito triste, mas o pior aconteceu depois. Lá pelas 2h da manhã, fui ao vestiário e encontrei Leo, sozinho, completamente sozinho, chorando como um bebê que tinha perdido a mãe", afirmou Paolorosso ao jornal Marca. "Estava jogado ali sem que ninguém pudesse consolá-lo. Eu o abracei e choramos um pouco", completou.

A decisão da Copa América de 2016 foi a terceira derrota consecutiva da Argentina em decisões. Em 2014, a equipe perdeu a Copa do Mundo para a Alemanha. Um ano depois, caiu na edição da Copa América no Chile para os anfitriões.