Mesmo com o Santa em momento ruim, Givanildo rejeita favoritismo do Ceará

12:46 · 13.06.2017

Ceará e Santa Cruz se enfrentam nesta terça-feira (13), às 21h30, na Arena Castelão, em momentos distintos na Série B. O time alvinegro vem de Londrina dentro dos próprios domínios. O revés valeu a demissão do técnico Vinícius Eutrópio. Assume o Santa o interino Adriano Teixeira. se enfrentam nesta terça-feira (13), às 21h30, na, em momentos distintos na. O time alvinegro vem de vitória fora de casa contra o Brasil de Pelotas , enquanto o rival de hoje perdeu para odentro dos próprios domínios. O revés valeu a demissão do técnico. Assume o Santa o interino

Givanildo Oliveira, rejeita qualquer vantagem adicional para o Alvinegro e evita falar do adversário. E não é só a mudança no comando técnico que causa problemas ao time pernambucano. O time tem vários desfalques , principalmente no setor defensivo. Mesmo com esse cenário, o treinador do Ceará,, rejeita qualquer vantagem adicional para o Alvinegro e evita falar do adversário.

"Não tem nenhum time fácil na Série B. Ano passado eu joguei contra o Oeste, em casa, pelo Náutico. Se a gente ganhasse o jogo, subia. O Oeste estava jogando o jogo da vida dele para não ser rebaixado e ganhou da gente em Recife. Então é difícil você ficar dizendo antes do jogo o que pode acontecer ou tentar adivinhar."

O treinador do Vovô ressalta a vitória fora de casa, mas não esquece da obrigação de pontuar na capital cearense, fazendo referência ao empate com o Boa Esporte, na segunda rodada da competição. "Ganhamos de um time forte (Brasil). Difícil de ganhar ali e conseguimos uma vitória muito boa. Temos uma dívida de empate naquele jogo com o Boa. Essa parte de casa tem que fazer, não tem como", explica.

As contas de Givanildo para o acesso à Série B são simples e não fazem referências a início positivo ou arrancada final. "Você tem que no começo ir pontuando para que você fique por ali, no G-4, ou como estamos agora. Nós estamos numa situação que ganha um, dois jogos seguidos, nós vamos para os quatro (primeiros) com certeza. Mas você tem que fazer logo. Se você fizer uma vantagem, uma gordura, dificilmente vai deixar de subir", finaliza.