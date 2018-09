Melhor ataque da Série B, Fortaleza não tem gol de atacante há quatro partidas

13:11 · 18.09.2018 / atualizado às 13:15

O Fortaleza perdeu três das últimas quatro partidas, mas segue líder da Série B do Campeonato Brasileiro desde a 5ª rodada, com 47 pontos. Um dos fatores que explica a manutenção do Leão na ponta apesar da instabilidade é a capacidade de balançar as redes da equipe, que tem o melhor ataque do certame com 39 gols.

Os números não são frutos apenas do começo da temporada, quando o Tricolor ficou 12 jogos invictos, conquistando o melhor início de um clube na Série B desde a adoção dos pontos corridos. A equipe de Rogério Ceni só passou em branco no torneio em quatro das 27 partidas disputadas: empates com CSA e Vila Nova, além das derrotas para Criciúma e Sampaio - os dois últimos jogos.

No entanto, os homens de frente não estão funcionando bem. Os atacantes tricolores não marcam há quatro partidas, quando encontraram o caminho das redes com Gustavo, na vitória sobre o Londrina dia 23 de agosto, último triunfo do time na Série B.

O centroavante, vale ressaltar, é o vice-artilheiro da Segundona com 10 gols, marca superior ao apresentado por todos os demais atacantes do clube juntos, que somam oito tentos, sendo que três são de Osvaldo e Edinho, ex-jogadores da equipe. Os outros que deixaram sua marca foram Marcinho, duas vezes, além de Éderson, Getterson e Wilson, com um gol cada.

Ao todo, os atacantes representam quase metade dos gols do Leão na Série B: 47,3%, mesmo apresentando 11 atletas da posição no elenco. Os demais tentos são distribuídos entre meio-campistas (8) e defensores (12), com destaque para o lateral Bruno Melo, que desperdiçou pênalti diante do Sampaio, mas já marcou seis vezes, segundo maior goleador do Fortaleza no torneio.

Próxima partida

Na sexta-feira (21), às 21h30, o Fortaleza entra em campo diante do Vila Nova na Arena Castelão, pela 28ª rodada da Série B. A partida não vai ser fácil para o Tricolor, tendo em vista que o adversário é a equipe que menos sofreu gols no torneio, sendo vazada apenas 18 vezes.

Ocupando a 5ª posição com 43 pontos, uma vitória da equipe goiana é vista como crucial para conquistar uma vaga no G4 e consolidar a grande fase no torneio, onde está invicta há sete jogos.

Gols do Fortaleza na Série B

Gustavo - 10

Bruno Melo - 6

Felipe - 4

Dodô - 3

Edinho - 2

Marcinho - 2

Tinga - 2

Adalberto - 1

Éderson - 1

Getterson - 1

Jean Patrick - 1

Jussani - 1

Leonan - 1

Ligger - 1

Osvaldo - 1

Wilson - 1