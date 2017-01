10:53 · 31.01.2017

O jogador pode atuar como volante ou ponta ( Foto: Divulgação )

O meia William Schuster é o novo reforço do Fortaleza. O jogador de 29 anos estava no Al-Mu´aidher, do Catar. O anúncio foi feito no final da noite dessa segunda-feira (30).

William Schuster jogou por sete anos no futebol paraguaio, atuando no 3 de Febrero, Independiente, 12 de Octubre, Guaraní e Sportivo Luqueño. No Brasil, defendeu as cores do Porto-PE, Novo Hamburgo-RS , Grêmio e Atlético-GO.

O atleta também pode atuar como volante ou como ponta. Segundo a diretoria do Leão do Pici, Schuster deve ser apresentado ainda nesta semana. O jogador desembarca na capital na quarta-feira (1).

FICHA TÉCNICA

Nome: William Schuster Dornelles da Silva

Nascimento: 31/05/1987

Naturalidade: Porto Alegre (RS)

Altura: 1m80cm

Peso: 78kg

Posição: meia

Clubes: Porto (PE), 3 de Febrero (PAR), Guaraní (PAR), Independiente (PAR), Deportivo Petare (VEN), Sportivo Luqueño (PAR) e 12 de Octubre (PAR), Novo Hamburgo, Grêmio, Atlético-GO e Al-Mu´aidher.